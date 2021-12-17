Байден вновь забыл имя главы Пентагона

Президент США Джо Байден вновь не смог с первого раза произнести имя главы Пентагона Ллойда Остина. Такая забывчивость главы Белого дома вызвала негодование в Сети, передаёт РИА Новости. По словам пользователей, всей стране уже стыдно за него.

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Инцидент произошёл во время произнесения благодарственной речи на церемонии вручения медалей Почёта солдатам, участвовавшим в военных операциях в Ираке и Афганистане.

Я бы хотел выразить благодарность всем присутствующим здесь гостям. Председателю объединенного комитета начальников штабов, министра... министра... министра Остина, — заявил Байден.

В марте прошлого года Байден уже забывал имя и фамилию министра обороны США, назвав его «парнем, который управляет этой организацией». При этом генерал находился в нескольких метрах от главы государства.

В Сети очередной конфуз Байдена вызвал волну критики.

«Неужели так сложно прочитать то, что написано на бумажке?», «Он снова это сделал!», «Всей стране стыдно за него», написали пользователи Twitter.