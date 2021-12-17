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35 минут назад

Байден вновь забыл имя главы Пентагона

Президент США Джо Байден вновь не смог с первого раза произнести имя главы Пентагона Ллойда Остина. Такая забывчивость главы Белого дома вызвала негодование в Сети, передаёт РИА Новости. По словам пользователей, всей стране уже стыдно за него.

Байден вновь забыл имя главы Пентагона
Фото: ReutersReuters

Инцидент произошёл во время произнесения благодарственной речи на церемонии вручения медалей Почёта солдатам, участвовавшим в военных операциях в Ираке и Афганистане.

Я бы хотел выразить благодарность всем присутствующим здесь гостям. Председателю объединенного комитета начальников штабов, министра... министра... министра Остина, — заявил Байден.

В марте прошлого года Байден уже забывал имя и фамилию министра обороны США, назвав его «парнем, который управляет этой организацией». При этом генерал находился в нескольких метрах от главы государства.

В Сети очередной конфуз Байдена вызвал волну критики.

«Неужели так сложно прочитать то, что написано на бумажке?», «Он снова это сделал!», «Всей стране стыдно за него», написали пользователи Twitter.

Ранее Байден оговорился 22 апреля в ходе речи о ситуации, сложившейся на фоне пандемии коронавируса. Глава государства в процессе монолога перепутал понятия «салон» и «салун». Прежде он уже допускал оговорку во время речи о коронавирусе. Он сказал, что в США скончались 200 млн пациентов с COVID-19 вместо 200 тысяч. Также Байден называл вице-президента Камалу Харрис президентом.

В мире,Ллойд Остин,Джозеф Байден,Пентагон,РИА Новости,
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