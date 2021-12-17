Участницы «Мисс мира - 2021» заболели COVID

Организаторы конкурса «Мисс Мира – 2021» перенесли финал мероприятия в Пуэрто-Рико из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Среди участниц уже были выявлены случаи коронавируса, сообщается в пресс-релизе конкурса, опубликованном в Facebook.

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Финал состоится в Пуэрто-Рико в Колизее Хосе Мигель Агрело в течение следующих 90 дней. Решение было принято по итогам встречи с вирусологами и медицинскими экспертами, нанятыми для наблюдения за мероприятием «Мисс Мира – 2021», а также обсуждения с департаментом здравоохранения Пуэрто-Рико.

После консультации с сотрудниками здравоохранения и экспертами стало известно о выявленных случаях коронавирусной инфекции, а потому было принято решение об отсрочке.

«Следующим шагом, по мнению медицинских экспертов, является немедленный карантин, ожидающий наблюдения, и дальнейшее тестирование согласно лучшим практикам в подобных ситуациях», – уточняется в публикации организаторов.

Только после этого конкурсанты и персонал смогут вернуться в свои страны.