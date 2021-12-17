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16 минут назад

В Германии увидели выгоду российского Крыма

Признание Крыма российским отвечает интересам Германии. Об этом заявил член комитета бундестага по международным делам от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт заявил, сообщает РИА Новости.

В Германии увидели выгоду российского Крыма
Фото: ReutersReuters

"В интересах Германии было бы правильным признать Крым частью территории России и выстраивать добрососедские отношения в интересах обеих стран без идеологической подоплеки. Но нормализация отношений между нашими странами не служит интересам ни США, ни блоку НАТО, поэтому ими нагнетается атмосфера вокруг России, а Крым стал лишь формальным поводом для введения санкций и оказания давления", - выразил мнение Шмидт.

Кроме того, депутат бундестага отметил, что западные страны придерживаются двойной морали, когда признают отделение Косово от Сербии, но отрицают законность крымского референдума.

"Запад, который декларирует себя как оплот демократии, должен признать это демократическое волеизъявление и легитимность данного шага", — подытожил немецкий политик.

Ранее новый канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова к конструктивному диалогу с Россией, однако это не следует воспринимать как одностороннюю новую "восточную политику" Берлина. Канцлер заявил о необходимости соблюдения Россией взятых на себя обязательств, которые были "тяжело нарушены в связи с аннексией Крыма".

В мире,Олаф Шольц,НАТО,Бундестаг,РИА Новости,
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