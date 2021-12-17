Главы 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе приняли единогласное решение продлить ещё на полгода экономические секторальные санкции против России. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита заявил глава ЕС Шарль Мишель, пишет ТАСС.

ЕС ввёл экономические санкции против России 31 июля 2014 года в связи с референдумом в Крыму и ситуацией на востоке Украины. С тех пор они неоднократно расширялись и продлевались. Москва подчёркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, и критиковала санкции как политически непродуктивные. В ответ российские власти приняли ряд мер, запрещающих ввоз ряда продовольственных товаров из стран Евросоюза.

«Лидеры 27 стран ЕС единогласно приняли решение продлить экономические санкции против России. Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и выполнить минские соглашения», — сказал Мишель.

Он также добавил, что в случае агрессии против Украины Россию ждут «масштабные последствия и высокая цена этой агрессии». Ни он, ни ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не ответили на вопрос о том, какие именно меры будут предприняты Евросоюзом.

В последний раз Евросоюз продлял на полгода экономические секторальные санкции против России в июле. Сообщалось, что данное решение было принято на основе оценки выполнения минских договорённостей в ходе саммита ЕС, который прошёл 24—25 июня.