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10 минут назад

ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

Главы стран и правительств Европейского союза (ЕС) продлили экономические санкции против РФ, связанные с реализацией Минских соглашений по урегулированию ситуации с Украиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из западных стран.

Страны ЕС продлили санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил собеседник издания, ограничительные меры, которые должны были прекратить действовать 31 января, продлены до 31 июля. Это решение было принято в ходе обсуждения ситуации на Украине. Источник также рассказал, что формально решение глав Евросоюза будет опубликовано на следующей неделе. Известно, что Европейский союз ввел санкции в отношении России в 2014 году, когда Крым стал территорией РФ.

Ранее депутаты Европейского парламента большинством голосов приняли резолюцию по ситуации на границах Украины. Она включает в себя призыв подготовиться к введению новых санкций против РФ, если на Украину будет совершено нападение. По результатам голосования, за принятие резолюции высказались 548 парламентариев, 69 выступили против, еще 54 воздержались. Депутаты предупредили, что наращивание военных сил у границ Украины создает угрозу для безопасности всей Европы и обратились к Москве с призывом прекратить подобные действия.

В мире,Европарламент,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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