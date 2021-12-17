Страны ЕС продлили санкции против России

Главы стран и правительств Европейского союза (ЕС) продлили экономические санкции против РФ, связанные с реализацией Минских соглашений по урегулированию ситуации с Украиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из западных стран.

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Как сообщил собеседник издания, ограничительные меры, которые должны были прекратить действовать 31 января, продлены до 31 июля. Это решение было принято в ходе обсуждения ситуации на Украине. Источник также рассказал, что формально решение глав Евросоюза будет опубликовано на следующей неделе. Известно, что Европейский союз ввел санкции в отношении России в 2014 году, когда Крым стал территорией РФ.