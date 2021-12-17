В ВОЗ оценили эффективность разных типов вакцин от COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установили, что вакцинация от коронавируса сочетаниями препаратов разных типов по эффективности сопоставима с прививкой вакцинами, созданными на основе одной технологии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Исследования показали, что защита, которую обеспечивает вакцинация или ревакцинация препаратами на основе технологии мРНК и вирусными векторными препаратами, составляет от 61% до 91%.

При этом эффективность прививки только вакцинами первой категории может составлять от 69% до 90%. Вакцинация вирусными векторными препаратами обеспечивает защиту от 43% до 89%. Также результаты исследований, проведенных в Великобритании и Чили, позволили делать вывод, что введение бустерной дозы вакцины, созданной по другой технологии, чем первые две дозы, обеспечивает высокую эффективность против симптоматического течения COVID-19.

Кроме того, в ВОЗ установили, что любые вакцины в среднем дают более чем 95-процентную защиту от тяжелого течения COVID-19 и госпитализации. Такие данные показали исследования, проведенные в разных странах.