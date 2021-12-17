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49 минут назад

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму

Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, в которой осуждаются зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека. В поддержку резолюции проголосовали 64 страны, против — 20, воздержались — 93, пишет ТАСС.

В ООН приняли антироссийскую резолюцию по Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сказано в документе, Россия виновна в нарушении прав человека в Крыму, в том числе крымских татар и украинцев.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин раскритиковал резолюцию перед тем, как ее вынесли на голосование. Он заявил, что этот проект — часть антироссийской компании. По его словам, уровень жизни в Крыму после становления территорией России постоянно повышается, права человека строго соблюдаются, и все желающие могут лично убедиться в этом. Кузьмин подчеркнул, что российский Крым максимально открыт для посещения иностранными гостями.

«Все, кто искренне заинтересован в ознакомлении с жизнью крымчан, могут это сделать в любой момент», — заявил он.

Украина ежегодно выносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о нарушении прав человека в Крыму. Отмечается, что принятие документа не повлечет никаких конкретных действий со стороны всемирной организации.

В мире,Политика,Геннадий Кузьмин,Генассамблея ООН,ООН,ИТАР-ТАСС,
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