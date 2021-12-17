В ООН приняли антироссийскую резолюцию по Крыму

Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, в которой осуждаются зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека. В поддержку резолюции проголосовали 64 страны, против — 20, воздержались — 93, пишет ТАСС.
Как сказано в документе, Россия виновна в нарушении прав человека в Крыму, в том числе крымских татар и украинцев.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин раскритиковал резолюцию перед тем, как ее вынесли на голосование. Он заявил, что этот проект — часть антироссийской компании. По его словам, уровень жизни в Крыму после становления территорией России постоянно повышается, права человека строго соблюдаются, и все желающие могут лично убедиться в этом. Кузьмин подчеркнул, что российский Крым максимально открыт для посещения иностранными гостями.
«Все, кто искренне заинтересован в ознакомлении с жизнью крымчан, могут это сделать в любой момент», — заявил он.
Украина ежегодно выносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о нарушении прав человека в Крыму. Отмечается, что принятие документа не повлечет никаких конкретных действий со стороны всемирной организации.