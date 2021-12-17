В НАТО назвали условия для начала работы с Россией

В НАТО готовы начать работу для укрепления доверия с Россией при условии, что Москва предпримет конкретные меры по снижению напряженности. Об этом говорится в распространенном заявлении организации, пишут РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

В альянсе добавили, что знают о предложении России по обеспечению европейской безопасности, однако альянс собирается учитывать и свои задачи. В заявлении НАТО указано, что любой диалог с Россией должен основываться на взаимности и принимать во внимание интересы обеих сторон.

В НАТО подчеркнули, что в основе подобного диалога должны лежать фундаментальные принципы и документы, составляющие «архитектуру европейской безопасности». Беседа НАТО и России должна проходить при консультациях с европейскими партнерами организации.

В организации также заявили, что Россия не должна вмешиваться в отношения НАТО и Украины. В документе подчеркивается, что все страны имеют право самостоятельно определять свое будущее и свою внешнюю политику.

«Отношения НАТО и Украины касаются исключительно самой Украины и тридцати государств альянса», — заявили в организации.