Евросоюз не спешит вводить санкции против России из-за ситуации с Украиной. Причина подобных действий — опасение, что РФ перестанет поставлять газ в Европейские страны на фоне растущих энергетических цен. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, пишет «Вечерняя Москва».

По словам источника, Европейские страны переживают о возможном введении новых ограничений, так как они намного больше, чем США, зависят от импорта энергетических продуктов и других товаров из России.

Отмечается, что США призывают Германию остановить запуск «Северного потока — 2». Однако новое руководство ФРГ отказывается предпринять этот шаг.

Ранее стало известно, что депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой призвали Европейский союз (ЕС) к новым санкциям против России в случае «нападения» на Украину.