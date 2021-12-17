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1 час назад

Евросоюз не торопится вводить санкции против России из-за опасности лишиться поставок газа

Евросоюз не спешит вводить санкции против России из-за ситуации с Украиной. Причина подобных действий — опасение, что РФ перестанет поставлять газ в Европейские страны на фоне растущих энергетических цен. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, пишет «Вечерняя Москва».

По словам источника, Европейские страны переживают о возможном введении новых ограничений, так как они намного больше, чем США, зависят от импорта энергетических продуктов и других товаров из России.

Отмечается, что США призывают Германию остановить запуск «Северного потока — 2». Однако новое руководство ФРГ отказывается предпринять этот шаг.

Ранее стало известно, что депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой призвали Европейский союз (ЕС) к новым санкциям против России в случае «нападения» на Украину.

Депутаты Европарламента полагают, что в случае вторжения Россией на территорию Украины нужно расширить список физических лиц, все активы которых в ЕС будут заморожены. Также предлагается отключить Россию от платежной системы SWIFT. Это повлечет за собой исключение российских компаний с международного финансового рынка.

В мире,Европарламент,ЕС,
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