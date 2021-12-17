На Украине потребовали превентивных санкций против России

Вице-премьер министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина призваоа не колебаться в вопросе ужесточения санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Стефанишиной, относительно санкций нельзя колебаться, поскольку есть вероятность агрессии со стороны РФ. Санкционная политика варьируется по уровню жестокости в разных странах, однако они должны быть превентивной, а не реактивной мерой, потребовала вице-премьер.

Она также отметила, что позиция Германии в этом контексте еще не сформирована, но Украина призывает быть готовыми к ужесточению санкционной политики.