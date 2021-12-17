Генсек ООН назвал причину продолжения пандемии COVID-19

«COVID-19 никуда не делся и никуда не уходит. Сейчас уже становится очевидно, что одними лишь вакцинами пандемию не искоренить. Да, они предотвращают госпитализацию и летальный исход для большинства привитых, замедляют распространение вируса. Тем не менее, заболеваемость почему-то не спадает», — отметил генсек.