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1 час назад

Евросоюз решил продлить экономические санкции против России

Главы государств и правительств Евросоюза (ЕС) на саммите решили продлить на полгода экономические санкции против России, которые привязаны к реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине, сообщил источник в делегации одной из европейских стран.

Евросоюз решил продлить экономические санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник сообщил, что «в контексте обсуждения ситуации на Украине лидеры согласились с тем, что санкции должны быть вновь продлены на шесть месяцев, до 31 июля», передает ТАСС.

Ранее в Еврокомиссии заявили о готовности расширять санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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