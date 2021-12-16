Евросоюз решил продлить экономические санкции против России

Главы государств и правительств Евросоюза (ЕС) на саммите решили продлить на полгода экономические санкции против России, которые привязаны к реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине, сообщил источник в делегации одной из европейских стран.

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Источник сообщил, что «в контексте обсуждения ситуации на Украине лидеры согласились с тем, что санкции должны быть вновь продлены на шесть месяцев, до 31 июля», передает ТАСС.