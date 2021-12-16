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27 минут назад

Украина захотела присоединить российские регионы

Украинские власти в 2018 году обсуждали возможность присоединения населенных украинцами зарубежных территорий по примеру заморских департаментов Франции. Об этом, как сообщает РИА «Новости», рассказал бывший замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Виктор Ягун в эфире «Черноморской ТРК».

Украина захотела присоединить российские регионы
Фото: ReutersReuters

«Стоял вопрос об использовании опыта Франции с заморскими территориями. Только не заморские, а дальние украинские территории», - заявил Ягун.

Он подчеркнул, что речь шла не только о том, чтобы помогать этим территориям, а именно включить в свой состав.

По его словам, на Канаду Киев не претендовал, но хотел включить в состав принадлежащие России территории, где компактно проживают украинцы. В их число входит Кубань, Астраханская и Воронежская области и даже Приморский край.

Генерал также упомянул о населенных украинцами регионах в Латинский Америке, но отметил, что с ними были «непонятные моменты».

Ранее киевский писатель и философ Петр Кралюк обвинил советское руководство в раздаче украинских территорий другим республикам и русификации земель. В том числе, по его словам, Украине должны принадлежать части Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

В мире,СБУ,
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