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52 минуты назад

В ООН предсказали еще более тяжелые времена для человечества

Пандемия COVID-19 не уходит. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает РИА Новости.

Пандемию не искоренить: человечеству предрекли еще более тяжелые времена
Фото: ТАССТАСС

«Становится очевидно, что одними лишь вакцинами пандемию не искоренить. Вакцины предотвращают для большинства привитых госпитализацию и летальный исход, замедляют распространение вируса, но его распространение не спадает. Это вызвано несправедливым распределением вакцин и нежеланием вакцинироваться», — сказал он.

Глава Всемирной организации призвал страны предпринять конкретные действия в ближайшие дни, чтобы привить 40 процентов мирового населения до конца года.

Также Гутерриш рассказал о выросшей нагрузке на развивающиеся страны, в частности на уменьшение их ресурсов из-за пандемии, рост госдолга и инфляции. Кроме того, ситуация осложняется непрекращающимся климатическим кризисом.

«Я очень обеспокоен. Если ситуация не улучшится, и не улучшится быстро, человечество ждут еще более тяжелые времена», — заявил он.

В мире,Антониу Гутерриш,ООН,РИА Новости,
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