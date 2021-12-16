Пандемию не искоренить: человечеству предрекли еще более тяжелые времена

«Становится очевидно, что одними лишь вакцинами пандемию не искоренить. Вакцины предотвращают для большинства привитых госпитализацию и летальный исход, замедляют распространение вируса, но его распространение не спадает. Это вызвано несправедливым распределением вакцин и нежеланием вакцинироваться», — сказал он.