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41 минуту назад

Штамм коронавируса «омикрон» выявлен почти в 90 странах

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже в 89 странах мира.

Штамм коронавируса «омикрон» выявлен почти в 90 странах
Фото: ReutersReuters

«По состоянию на 16 декабря 2021 года вариант «омикрон» был обнаружен в 89 странах во всех шести регионах ВОЗ», – цитирует заявление ВОЗ РИА «Новости».

В организации подчеркнули, что «омикрон» распространяется значительно быстрее штамма «дельта» в странах с документально подтвержденной передачей вируса внутри сообществ. По данным ВОЗ, там число случаев увеличивается вдвое за полтора – три дня.

Также штамм быстро распространяется в странах с высоким уровнем популяционного иммунитета, однако точные причины этого пока неизвестны.

В субботу стало известно о выявлении первого случая заражения «омикроном» на Украине.

В мире,ВОЗ,РИА Новости,
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