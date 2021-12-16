Европарламент призвал ввести санкции против РФ

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, где призвали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля подготовить и ввести санкции против тех, кого в Европарламенте считают «причастными к притеснениям» в России выполняющей функции иноагента организации «Мемориал», пишет РИА Новости.

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Резолюцию поддержали 569 депутатов, против был 46, воздержались 49. Резолюции Европарламента не обязательны к исполнению, но страны-члены прислушиваются к мнению депутатов.

«Резолюция призывает верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля ввести санкции в рамках режима ЕС за нарушения прав человека против российских официальных лиц, причастных к незаконному притеснению группы «Мемориал», а также к судебным искам против нее и ее членов», - говорится в распространенном Европарламентом заявлении по итогам голосования.

В документе также отмечается, что депутаты Европарламента «осуждают продолжающееся преследование в отношении «Мемориала», а также попытки прекратить деятельность этой организации по политическим мотивам. Депутаты призывают немедленно снять с организации все выдвинутые обвинения и позволить ей выполнять ее функции.

Ранее Генпрокуратура России направила в Верховный суд РФ административный иск о ликвидации международного «Мемориала». Следующее заседание по делу назначено на 28 декабря. Кроме того, столичной прокуратурой в Мосгорсуд направлено заявление о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». Мосгорсуд 23 декабря приступит к рассмотрению иска по существу. По данным прокуратуры, «Мемориал» и его структуры работают в России с нарушениями конституции и других законов.