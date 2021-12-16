В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 73.57EUR 83.16
Войти в почту
17 минут назад

Европарламент призвал ввести санкции против РФ

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, где призвали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля подготовить и ввести санкции против тех, кого в Европарламенте считают «причастными к притеснениям» в России выполняющей функции иноагента организации «Мемориал», пишет РИА Новости.

Европарламент призвал ввести санкции против РФ
Фото: ReutersReuters

Резолюцию поддержали 569 депутатов, против был 46, воздержались 49. Резолюции Европарламента не обязательны к исполнению, но страны-члены прислушиваются к мнению депутатов.

«Резолюция призывает верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля ввести санкции в рамках режима ЕС за нарушения прав человека против российских официальных лиц, причастных к незаконному притеснению группы «Мемориал», а также к судебным искам против нее и ее членов», - говорится в распространенном Европарламентом заявлении по итогам голосования.

В документе также отмечается, что депутаты Европарламента «осуждают продолжающееся преследование в отношении «Мемориала», а также попытки прекратить деятельность этой организации по политическим мотивам. Депутаты призывают немедленно снять с организации все выдвинутые обвинения и позволить ей выполнять ее функции.

Ранее Генпрокуратура России направила в Верховный суд РФ административный иск о ликвидации международного «Мемориала». Следующее заседание по делу назначено на 28 декабря. Кроме того, столичной прокуратурой в Мосгорсуд направлено заявление о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». Мосгорсуд 23 декабря приступит к рассмотрению иска по существу. По данным прокуратуры, «Мемориал» и его структуры работают в России с нарушениями конституции и других законов.

Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал» специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России с 2014 года. Международный «Мемориал» внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.

В мире,Мемориал,Европарламент,Мосгорсуд,Генпрокуратура РФ,ЕС,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители