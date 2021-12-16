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У больных с омикроном заметили неожиданные симптомы

Новый штамм коронавируса «омикрон» вызывает два неожиданных симптома. Врачи выяснили это в Южно-Африканской Республике, где штамм стал уже доминирующим.

Исполнительный директор Discovery Health, крупнейшего частного страховщика здоровья в ЮАР, доктор Райан Ноах заявил, что у пациентов с «омикроном» отмечены боли в пояснице и першение в горле.

Япония выразила России протест

Правительство Японии выразило России протест из-за учебных стрельб, которые, по данным японской стороны, с 16 декабря проводятся в водах близ острова Кунашир.

Отмечается, что российская сторона заранее уведомила власти Японии о готовящихся стрельбах.

В ВОЗ назвали сроки одобрения «Спутника V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в первом квартале 2022 года.

Как заявил руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, в октябре этого года РФПИ подписала документы, позволяющие включить российскую вакцину в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения.

СБУ сообщила о массовом задержании россиян

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Киеве участников террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ), в числе которых было пятеро россиян.

По данным СБУ, в состав этой ячейки террористической группировки входили 12 человек, среди которых пять граждан России, «находящиеся в розыске в разных странах мира».

Канцлер ФРГ высказался о высылке дипломатов РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал правильным решением высылку российских дипломатов из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Хангошвили был убит в августе 2019 года в берлинском парке Тиргартен.

Россиян предупредили о росте одного налога

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заявила об увеличении налоговой нагрузки на землевладельцев, которые используют свои сельскохозяйственные земельные участки не по целевому назначению или не используют вовсе.

Новый порядок налогообложения земельных участков начнет действовать с 1 января 2022 года.

Суд в РФ признал нахождение в ДНР и ЛНР российских военных

Кировский районный суд Ростова-на-Дону официально признал присутствие войск России на Донбассе.

Судебная инстанция вынесла приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия для российских военных на территорию ДНР и ЛНР.

Москвичка упала на улице и умерла

49-летняя москвичка упала на улице и умерла.

После падения женщину госпитализировали, однако спасти ее не удалось. У умершей был диагностирован рак печени.

Украина обратилась к "Газпрому" с предложением по газу

«Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) уже сейчас готов продлить контракт с «Газпромом» на транзит газа в Европу после 2024 года.

По словам генерального директора ОГТСУ Сергея Макогона, продление транзитного контракта «станет залогом минимизации возможных рисков энергетической безопасности всей Европы».

Собчак разоблачила Тодоренко

Телеведущая Ксения Собчак резко раскритиковала «инфоцыган», продающих курсы по развитию и просветлению, включив в их числе и свою коллегу Регину Тодоренко. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».