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29 минут назад

В Египте ужесточили правила въезда в страну для непривитых туристов

Туристам, прибывающим в Египет, необходимо предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса или тест на антиген, сделанный за сутки до приезда на курорт.

Египет ужесточил правила въезда в страну для туристов
Фото: InstagramInstagram

«Согласно обновленным правилам Минздрава Египта, прибывающим в республику пассажирам нужно либо предоставить сертификат о полной вакцинации от ковида, либо оригинальную справку с ПЦР-тестом и QR-кодом, либо с тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 24 часа до прибытия», – говорится в сообщении туроператора TUI Россия, передает «Интерфакс».

ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия в Египет. Срок отсчитывается от даты и времени забора биоматериала в лаборатории. В справке, оформленной с оригинальной печатью в сертифицированной лаборатории, должно быть указано точное время и дата сдачи теста, QR-код. Документ должен быть на английском или арабском языке, также необходимо указать метод тестирования (тип RT-PCR).

Также туристу необходимо иметь при себе копию справки с ПЦР-тестом, которая сдается в аэропорту. Справка потребуется всем непривитым пассажирам в возрасте от 12 лет.

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Для российских туристов, вакцинированных «Спутником V» правила не изменились: въезд возможен через 14 дней после получения второго компонента вакцины, справка должна быть на английском языке с QR-кодом.

Всего в Египте за время пандемии COVID-19 выявили 373,5 тыс. случаев коронавируса, более 21,2 тыс. инфицированных скончались.

В мире,Минздрав РФ,Интерфакс,
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