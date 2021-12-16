Канцлера ФРГ призвали признать Крым

Член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Евгений Шмидт заявил в беседе с «Известиями», что новое правительство ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцем должно признать право жителей Крыма находиться в составе России.

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Он отметил, что приглашение посетить Крым, поступившее Шольцу от председателя крымской немецкой национально-культурной автономии Юрия Гемпеля является возможностью снизить напряженность в отношениях между Германией и Россией. По словам Шмидта, посетив Крым, Шольц смог бы самостоятельно оценить положение дел на полуострове.

«Германии следует признать демократическое и легитимное право крымчан связать свое будущее с Россией. Помимо этого, Шольцу следовало бы задуматься о том, что западные санкции в первую очередь ударили по простым жителям Крыма, став наказанием Запада за их демократическое волеизъявление», — заявил Шмидт.

Ранее Гемпель заявил, что общение с жителями полуострова позволит Шольцу понять, что Россия не аннексировала Крым, решение о присоединении принял сам крымский народ. Гемпель также сравнил воссоединение полуострова с исторической родиной с воссоединением земель Германии.

До этого Шольц отметил, что Германия готова к конструктивному диалогу с Россией.