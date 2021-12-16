В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 73.57EUR 83.16
Войти в почту
56 минут назад

В центре Киева заметили танки

В центре Киева у станции метро "Арсенальная" в районе Арсенальной площади и улицы Михаила Грушевского появились надувные танки. При этом возле них стоят транспаранты с обвинениями в адрес государства в обкрадывании предпринимателей, сообщает MK.RU.

В центре Киева заметили танки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как выяснилось, танки к метро привез предприниматель Назар Дибров. Он заявил, что выиграл в прошлом году тендер, который объявила военная часть 1890 на производство этих танков, однако в итоге военные отказались принимать товар, объяснив это тем, что изделия не похожи на настоящие танки.

"Все было сделано согласно спецификации, которая была в тендере. По требованиям и по ткани, и по размеру все соответствует", - подчеркнул предприниматель.

Отмечается, что в суде добиться правды у бизнесмена не получается, поскольку заседания постоянно переносятся. Поэтому он решился на такую акцию.

По словам Диброва, бюджет заказа был на 1,2 миллиона гривен (более 3,2 миллиона рублей - Прим. ред.) и для его исполнения он вкладывал свои деньги, в том числе и взятые в кредит. На данный момент прошел год как мужчина пытается добиться, чтобы ему заплатили за работу.

В мире,Московский комсомолец,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители