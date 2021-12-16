В центре Киева заметили танки

В центре Киева у станции метро "Арсенальная" в районе Арсенальной площади и улицы Михаила Грушевского появились надувные танки. При этом возле них стоят транспаранты с обвинениями в адрес государства в обкрадывании предпринимателей, сообщает MK.RU.

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Как выяснилось, танки к метро привез предприниматель Назар Дибров. Он заявил, что выиграл в прошлом году тендер, который объявила военная часть 1890 на производство этих танков, однако в итоге военные отказались принимать товар, объяснив это тем, что изделия не похожи на настоящие танки.

"Все было сделано согласно спецификации, которая была в тендере. По требованиям и по ткани, и по размеру все соответствует", - подчеркнул предприниматель.

Отмечается, что в суде добиться правды у бизнесмена не получается, поскольку заседания постоянно переносятся. Поэтому он решился на такую акцию.