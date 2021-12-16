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13 минут назад

В Белоруссии узнали процент желающих объединения с Россией

Более 6% процентов белорусов выступили за объединение с Россией в одно государство. Об этом свидетельствуют данные исследования Аналитического центра EcooM, передает «БелТА».

В Белоруссии узнали процент желающих объединения с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Большинство белорусов (40,8%), участвующих в опросе, проголосовали за равноправное нахождение Минска и Москвы в структуре Союзного государства, 24,2% выступили против объединения, еще 9,8% поддержали идею единого экономического пространства без политического объединения.

«Белоруссия проводит многовекторную политику. Одновременно приоритетом была и остается Россия. Те результаты, которые мы получили в этом исследовании, еще раз подчеркнули близость наших народов. И это еще раз говорит, что мы на правильном пути», — приводятся в материале слова первого проректора Белорусской государственной академии искусств, профессора Светланы Винокуровой.

Также в рамках исследования белорусов попросили оценить нынешние отношения Минска и Москвы. Среди них 41% выбрали вариант «дружественные и братские», 35,5% — «нормальные и спокойные», 6,5% — «прохладные и нейтральные» и лишь 3,7% назвали их «напряженными».

Опрос проводился с 15 ноября по 4 декабря. В нем приняли участие 10217 респондентов из Минска и других областей Белоруссии.

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