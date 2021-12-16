В Белоруссии узнали процент желающих объединения с Россией

«Белоруссия проводит многовекторную политику. Одновременно приоритетом была и остается Россия. Те результаты, которые мы получили в этом исследовании, еще раз подчеркнули близость наших народов. И это еще раз говорит, что мы на правильном пути», — приводятся в материале слова первого проректора Белорусской государственной академии искусств, профессора Светланы Винокуровой.