Президент Украины Владимир Зеленский выступил против военного противостояния с Россией. Свою позицию он объяснил на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, сообщает «Газета.ру».

«Мы все-таки верим, верим именно в дипломатический формат переговоров [с Россией]», — заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, большинство стран Евросоюза поддерживают позицию Киева касательно «возможной военной эскалации» между Россией и Украиной.

«Все понимают, что цена будет очень высокой, но никто не понимает объем жертв и потерей жизни, никто этого не хочет. Украина точно этого не хочет», — резюмировал президент.

Ранее Зеленский призвал Запад к «превентивным» санкциям против России до начала эскалации ситуации на границе.

Напомним, в декабре агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена опубликовало материал, в котором утверждалось что, по данным американских разведслужб, Россия якобы планирует вторжение на территорию Украины в январе 2022 года.