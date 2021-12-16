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42 минуты назад

Зеленский высказался о войне с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против военного противостояния с Россией. Свою позицию он объяснил на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, сообщает «Газета.ру».

«Мы все-таки верим, верим именно в дипломатический формат переговоров [с Россией]», — заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, большинство стран Евросоюза поддерживают позицию Киева касательно «возможной военной эскалации» между Россией и Украиной.

«Все понимают, что цена будет очень высокой, но никто не понимает объем жертв и потерей жизни, никто этого не хочет. Украина точно этого не хочет», — резюмировал президент.

Ранее Зеленский призвал Запад к «превентивным» санкциям против России до начала эскалации ситуации на границе.

Глава НАТО отказался идти на компромисс с Москвой

Напомним, в декабре агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена опубликовало материал, в котором утверждалось что, по данным американских разведслужб, Россия якобы планирует вторжение на территорию Украины в январе 2022 года.

В Москве категорически отвергают подобные заявления. Владимир Путин, комментируя сообщения о якобы намерениях Москвы начать войну с Украиной, заявил, что об этом ходили слухи еще в начале 2021 года, однако этого так и не произошло.

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