«Украина в большой беде»: китайцы об отношениях с РФ

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина вызвали одобрения со стороны комментаторов портала «Гуаньча». Как сообщает «ИноСМИ», которое сделало перевод комментариев, назвали страны настоящими братьями, которые смогут победить любого врага.
«Китай и Россия объединились, чтобы потрясти небеса!», «Настоящие братья! Братское единство — это сила, способная победить любого врага!», «Китай и Россия так тесно связаны, посмотрим, смогут ли что-то с этим сделать США», — писали пользователи
Часть читателей отметила, что никогда не понимали, почему США не хотят объединиться с Россией и подавить Китай — по их мнению, вместе с Москвой у них были бы хоть какие-то шансы. В ответ им заметили, что Запад очень боится Россию, а потому отказались от ее вступления в НАТО, когда предложение сделал Борис Ельцин.
«Похоже, Украина в большой беде», — написал один из читателей. Другой ответил ему, что вовсе поддерживает «возвращение Украины» в Россию.