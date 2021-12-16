«Украина в большой беде»: китайцы об отношениях с РФ

«Китай и Россия объединились, чтобы потрясти небеса!», «Настоящие братья! Братское единство — это сила, способная победить любого врага!», «Китай и Россия так тесно связаны, посмотрим, смогут ли что-то с этим сделать США», — писали пользователи

Часть читателей отметила, что никогда не понимали, почему США не хотят объединиться с Россией и подавить Китай — по их мнению, вместе с Москвой у них были бы хоть какие-то шансы. В ответ им заметили, что Запад очень боится Россию, а потому отказались от ее вступления в НАТО, когда предложение сделал Борис Ельцин.