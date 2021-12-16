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55 минут назад

«Украина в большой беде»: китайцы оценили объединение с Россией

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина вызвали одобрения со стороны комментаторов портала «Гуаньча». Как сообщает «ИноСМИ», которое сделало перевод комментариев, назвали страны настоящими братьями, которые смогут победить любого врага.

«Украина в большой беде»: китайцы об отношениях с РФ
Фото: ТАССТАСС

«Китай и Россия объединились, чтобы потрясти небеса!», «Настоящие братья! Братское единство — это сила, способная победить любого врага!», «Китай и Россия так тесно связаны, посмотрим, смогут ли что-то с этим сделать США», — писали пользователи

Часть читателей отметила, что никогда не понимали, почему США не хотят объединиться с Россией и подавить Китай — по их мнению, вместе с Москвой у них были бы хоть какие-то шансы. В ответ им заметили, что Запад очень боится Россию, а потому отказались от ее вступления в НАТО, когда предложение сделал Борис Ельцин.

Россия и Китай нашли способ отказаться от доллара

«Похоже, Украина в большой беде», — написал один из читателей. Другой ответил ему, что вовсе поддерживает «возвращение Украины» в Россию.

В мире,Борис Ельцин,Цзиньпин Си,Владимир Путин,НАТО,
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