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50 минут назад

Австрия пообещала не бросать Украину в беде

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страны Европейского союза пока не обсуждают конкретные санкции против России из-за ситуации на границе с Украиной, однако в любом случае обещают не бросать Киев в беде. Его слова приводит РИА Новости.

Австрия пообещала не бросать Украину в беде
Фото: ReutersReuters

«В Совете ЕС нет дискуссий о том, будем ли мы реагировать, если Россия действительно нарушит границы... Мы как Европейский союз не оставим Украину в беде», — заверил Нехаммер.

Политик добавил, что Германия и Франция играют особенно значительную роль в мирном урегулировании на востоке Украины. При этом он имел в виду не переговоры в рамках «нормандского формата», а возможности стран оказать давление на Москву. По мнению Нехаммера, это является ключевым фактором в урегулировании.

В мире,Совет Европы,ЕС,РИА Новости,
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