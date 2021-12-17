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33 минуты назад

В НАТО поставили России условие для укрепления доверия

В НАТО поставили условие, при котором альянс будет готов работать над мерами по укреплению доверия с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление международной организации.

В НАТО поставили России условие для укрепления доверия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Североатлантический блок отмечает, что если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, то работа над укреплением доверия станет возможной. В заявление альянса также подчеркивается, что НАТО в курсе предложений Москвы по стратегической безопасности, однако диалог необходимо вести на основе взаимности, с учетом озабоченности международной организации по поводу действий России. Такой диалог должен основываться на фундаментальных принципах и документах, которые составляют основу безопасности в Европе, говорится в сообщении НАТО.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова незамедлительно провести консультации с представителями НАТО на нейтральной территории. По словам пресс-секретаря главы государства, с российской стороны в переговорах примет участие замминистра иностранных дел Сергей Рябков. «Он будет готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для начала переговоров», — подчеркнул он.

В мире,Политика,Сергей Рябков,Дмитрий Песков,НАТО,
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