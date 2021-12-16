Зеленский озвучил позицию Украины по войне с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на дипломатическое урегулирование конфликта с Россией и выступает против военного противостояния с соседней державой. Украинский лидер сказал об этом на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Мы все-таки верим, верим именно в дипломатический формат переговоров», — заявил Зеленский.
Он добавил, что детально обсудил нынешнее противостояние Украины и РФ в рамках саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе, сообщает ТАСС. По словам Зеленского, речь шла о возможной военной эскалации между двумя странами.
Президент Украины заявил, что большинство стран Евросоюза поддерживают именно позицию Украины.
«Все понимают, что цена будет очень высокой, но никто не понимает объем жертв и потерей жизни, никто этого не хочет. Украина точно этого не хочет», — сказал Зеленский.