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3 минуты назад

Зеленский выступил против военного противостояния с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на дипломатическое урегулирование конфликта с Россией и выступает против военного противостояния с соседней державой. Украинский лидер сказал об этом на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский озвучил позицию Украины по войне с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы все-таки верим, верим именно в дипломатический формат переговоров», — заявил Зеленский.

Он добавил, что детально обсудил нынешнее противостояние Украины и РФ в рамках саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе, сообщает ТАСС. По словам Зеленского, речь шла о возможной военной эскалации между двумя странами.

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Президент Украины заявил, что большинство стран Евросоюза поддерживают именно позицию Украины.

«Все понимают, что цена будет очень высокой, но никто не понимает объем жертв и потерей жизни, никто этого не хочет. Украина точно этого не хочет», — сказал Зеленский.

В мире,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,НАТО,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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