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1 час назад

Генсек НАТО не ответил Зеленскому на вопрос о том, в каком году Украину примут в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ответил на вопрос президента Украины Владимира Зеленского о том, в каком году его страна станет полноправным членом альянса. Об этом сообщил в четверг украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Столтенберг оставил без ответа главный вопрос Зеленского
Фото: ReutersReuters

"Сегодня утром президент имел встречу с генеральным секретарем НАТО. Мы специально задержались, чтобы провести эту встречу, это было очень важно. И вопрос не только в обсуждении стратегии евроатлантической интеграции, но и в решении конкретных вопросов, связанных с необходимостью укреплять Вооруженные силы Украины, в частности, за счет взаимодействия с НАТО и союзниками, которые входят в альянс. Там (на встрече Зеленского и Столтенберга - прим. ТАСС) тоже было все очень хорошо, позитивно, но единственный недостаток, скажу честно, что год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали, хотя мы спрашивали", - заявил он в ходе прямой трансляции на своей странице в Facebook.

Вместе с тем, по словам Кулебы, украинскую сторону заверили, что "дискуссия про то, когда и как Украина станет членом НАТО, должна происходить исключительно между Украиной и альянсом".

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В мире,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,НАТО,ИТАР-ТАСС,
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