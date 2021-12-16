Бывший президент Украины Петр Порошенко ворвался в прямой эфир телеканала «Рада» и устроил перепалку с депутатом от партии «Слуга народа» Даниилом Гетманцевым.

Из студии телевизионного канала, которая находится в здании украинского парламента, велось прямое включение выступления председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцева. В этот момент в помещение вошел Порошенко. Политик заявил на камеру, что телеканал препятствует работе народных избранников, а на его финансирование тратятся большие деньги налогоплательщиков.