Обзор иноСМИ: кризис в Европе и последствия отключения РФ от SWIFT

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Фото: Reuters Reuters

«Бюджеты ЕС на грани истощения»

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Энергетический кризис истощает европейские бюджеты - правительства увеличивают расходы, чтобы помочь потребителям и компаниям выдержать резкий скачок цен на отопление и электроэнергию, пишет в своей статье для Bloomberg Ева Круковска. Власти опасаются, что кризис может продлиться дольше зимы.

Рекордно высокие цены на электроэнергию быстро стали одной из самых больших политических проблем континента. Руководство ЕС, уже потратившее огромные средства на стимулирование экономики в пандемию, снова обсудит кризис на саммите 16 декабря. Уже запланированная помощь, в том числе денежные дотации и ваучеры, превышает 3,4 миллиарда евро. Она поможет оплатить электричество и отопление 41 миллиону потребителей и 7,6 миллиона маленьких компаний, но этого может оказаться недостаточно, подчеркивает Круковска.

«Лучше бы Россия завоевала Европу»

Политолог Селвин Дьюк в своем материале для The American Thinker заявил, что американские консерваторы не должны опасаться завоевания Европы Россией; по его мнению, это лучший вариант из всех возможных: «Дело не только в том, что реликвия холодной войны НАТО изжила себя. Дело не только в том, что Россия, больше не являющаяся Советским Союзом, не имеет намерения вторгаться в Западную Европу. Беспокойство по поводу вторжения похоже на опасение, что деньги Билла Гейтса вторгнутся на ваш банковский счет».

Дьюк отметил, что Россия продвигает именно те ценности, которые так важны для консервативных американцев, поэтому «сыновья Америки не должны проливать кровь из-за вторжения в Западную Европу (не говоря уже об Украине)»: «Если бы современный царь добился успеха и наложил социальные нормы России на побежденных, какой была бы потеря для человечества? Гей-парады, на которых маршируют обнаженные мужчины? Гормональная терапия для 12-летних?».

«Не Россия здесь агрессор»

Запад пытается изобразить Россию при Владимире Путине в качестве «злобной силы, агента хаоса и войны, агрессора, стремящегося уйти от наказания», пишет обозреватель британского журнала Spiked Тим Блэк. Министры иностранных дел G7 грозят России «огромными последствиями» в случае вторжения на Укриану, а США, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, «готовы предпринять шаги, от которых воздерживались в прошлом».

По мнению Блэка, Запад умышленно скрывает собственную роль в разжигании напряженности в Восточной Европе: «Ведь Россия здесь не главный действующий субъект и уж тем более не агент хаоса». То, что происходит на Украине и рядом с ней, скорее, является продуктом давнего страха со стороны России перед экспансией Запада, считает обозреватель. Именно НАТО, по его мнению, главная дестабилизирующая сила.

Франция берет соцсети под надзор

Во Франции создали агентство Viginum, призванное бороться с дезинформацией и попытками манипуляции в социальных сетях, пишет CCM. Автор материала назвал агентство «бдительной охраной от цифровых вмешательств зарубежных сил».

Структура подчиняется премьер-министру и находится в ведении Генерального секретаря по вопросам обороны и национальной безопасности. Viginum должно уберечь «демократическую дискуссию в стране от цифровых вмешательств из-за рубежа». На практике надзор затронет публикации людей в Facebook и Twitter, собранные на пользователей досье могут храниться до шести месяцев.

«Отключению России от SWIFT не бывать»

Эксперт по Восточной Европе Янис Клюге из Берлинского исследовательского центра назвал отключение России от системы международных платежей SWIFT наименее реалистичным вариантом санкций, сообщает N-TV. Политолог подчеркнул, что санкцию со SWIFT ввели против Ирана, так как экономические связи страны с миром были минимальными; у России же очень большие торговые потоки, особенно с европейскими странами.