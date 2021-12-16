Канцлер Германии Олаф Шольц назвал правильным решением высылку российских дипломатов из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом пишет РИА Новости.

Хангошвили был убит в августе 2019 года в берлинском парке Тиргартен. По версии следствия, гражданин России Вадим Соколов, настоящее имя которого - Вадим Красиков, подъехал к Хангошвили на велосипеде и застрелил его из пистолета Glock 26 с глушителем. Немецкая прокуратура потребовала для обвиняемого пожизненного наказания, заявив, что убийство было совершено по заданию «от государственных ведомств правительства Российской Федерации».

15 декабря Высший суд Берлина признал Вадима Соколова (Красикова) виновным и приговорил его к пожизненному заключению. После чего Берлин объявил двух сотрудников российского посольства в Германии персонами нон грата. По словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, суд установил, что убийство было совершено по государственному заказу и «представляет собой тяжкое нарушение права и суверенитета Германии».

«Приговор, который мы услышали по убийству в Тиргартене, является четким указанием на то, что случилось нечто плохое. Поэтому абсолютно верно, что министр иностранных дел отреагировала четким ответом», - прокомментировал высылку дипломатов перед Олаф Шольц.