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1 час назад

Канцлер ФРГ сделал заявление о высылке дипломатов РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал правильным решением высылку российских дипломатов из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом пишет РИА Новости.

Хангошвили был убит в августе 2019 года в берлинском парке Тиргартен. По версии следствия, гражданин России Вадим Соколов, настоящее имя которого - Вадим Красиков, подъехал к Хангошвили на велосипеде и застрелил его из пистолета Glock 26 с глушителем. Немецкая прокуратура потребовала для обвиняемого пожизненного наказания, заявив, что убийство было совершено по заданию «от государственных ведомств правительства Российской Федерации».

МИД отреагировал на высылку дипломатов из ФРГ

15 декабря Высший суд Берлина признал Вадима Соколова (Красикова) виновным и приговорил его к пожизненному заключению. После чего Берлин объявил двух сотрудников российского посольства в Германии персонами нон грата. По словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, суд установил, что убийство было совершено по государственному заказу и «представляет собой тяжкое нарушение права и суверенитета Германии».

«Приговор, который мы услышали по убийству в Тиргартене, является четким указанием на то, что случилось нечто плохое. Поэтому абсолютно верно, что министр иностранных дел отреагировала четким ответом», - прокомментировал высылку дипломатов перед Олаф Шольц.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала «адекватный ответ» на «недружественные действия Берлина».

В мире,Видео,Зелимхан Хангошвили,Олаф Шольц,Вадим Соколов,Мария Захарова,МИД,Правительство РФ,РИА Новости,
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