Новый канцлер Германии сделал заявление о высылке дипломатов РФ

«Приговор по делу об убийстве в Тиргартен (гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили — прим. «Ленты.ру»), который мы наблюдали, является ясным свидетельством того, что здесь произошли плохие вещи, поэтому совершенно правильно, что глава МИД [ФРГ Анналена Бербок] дала на это ясный ответ», — прокомментировал Шольц.