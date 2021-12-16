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12 минут назад

Канцлер Германии прокомментировал высылку российских дипломатов

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал правильным решение МИД Германии объявить двух российских дипломатов персонами нон грата и выслать их. Об этом сообщает ТАСС.

Новый канцлер Германии сделал заявление о высылке дипломатов РФ
Фото: ReutersReuters

«Приговор по делу об убийстве в Тиргартен (гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили — прим. «Ленты.ру»), который мы наблюдали, является ясным свидетельством того, что здесь произошли плохие вещи, поэтому совершенно правильно, что глава МИД [ФРГ Анналена Бербок] дала на это ясный ответ», — прокомментировал Шольц.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приняла решение на фоне обвинительного приговора, вынесенного гражданину России за убийство Зелимхана Хангошвили, гражданина Грузии чеченского происхождения, который воевал против России во время второй чеченской войны на стороне боевиков Шамиля Басаева.

В мире,Анналена Бербок,Зелимхан Хангошвили,Олаф Шольц,Шамиль Басаев,МИД,Lenta.ru,
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