СБУ сообщила о массовом задержании россиян

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Киеве участников террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), среди которых пятеро россиян. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

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По информации СБУ, в состав ячейки террористической группировки входили 12 человек, в числе которых пятеро граждан России, «находящиеся в розыске в разных странах мира». В ведомстве указали, что руководителем группы был один из лидеров ИГ, которого СБУ задержала и экстрадировала в Грузию в мае прошлого года.

По данным СБУ, задержанные были причастны к финансированию террористической деятельности боевиков «Исламского государства» на территории Ближнего Востока, в том числе в Сирии. Во время обысков по местам пребывания подозреваемых были найдены оружие и боеприпасы, поддельные документы и средства связи.