Лукашенко признал отсутствие "духа войны" у белорусов

«Что касается ответных мер, которые уже приняты и еще будут выработаны: это не активная позиция нашего народа, у нас в крови нет духа войны, и, кстати, не мы ее начинали. Поэтому всегда открыты к конструктивному диалогу на равноправной основе без условий и ультиматумов», — добавил Лукашенко.