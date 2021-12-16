В ЮАР отказались вводить новые меры из-за омикрона

Власти ЮАР, проведя анализ ситуации в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса, приняли решение не вводить дополнительные меры противодействия пандемии COVID-19. Об этом объявило в четверг Министерство здравоохранения ЮАР по итогам заседания Национального управляющего совета по борьбе с коронавирусом.

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"Штамм коронавируса "омикрон" распространяется в стране быстрыми темпами, однако количество госпитализаций и число смертей в связи с COVID-19 остается низким", - говорится в коммюнике Минздрава, опубликованном на портале министерства.

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В результате в ЮАР сохранится скорректированный первый, или самый низкий, уровень карантинных ограничений из пяти возможных.

Одновременно Минздрав призвал граждан страны как можно быстрее сделать прививку от COVID-19. "В предстоящие рождественские и новогодние праздничные дни будут развернуты мобильные прививочные пункты на основных автомобильных трассах ЮАР, - подчеркнуто в документе. - Тот, кто еще не прошел вакцинацию, может это быстро сделать".

За последние 24 часа в ЮАР количество заразившихся коронавирусом составило 26 976, по сравнению с 23 857 накануне. Наибольший прирост количества заболевших продолжает отмечаться в столичной провинции Гаутенг - 8 021 (8 685 сутки назад). На нее приходится 33,6% всех новых инфицированных в стране. В больницы ЮАР с диагнозом COVID-19 были помещены 620 человек (599 накануне). Общее число госпитализированных с коронавирусом - 7 339. За последние 24 часа от осложнений COVID-19 в ЮАР умерли 54 пациента (24 накануне).