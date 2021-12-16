«Let's Go Brandon!»: Байдена встретили оскорбительным мемом. Видео

Жители разрушенного торнадо города Мэйфилд в США встретили президента страны Джо Байдена фразой-мемом «Let's Go Brandon!». Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «RT на русском».
Эвфемизм «Let's Go Brandon!» был придуман республиканцами и обрел популярность у членов Республиканской партии, избирателей и не поддерживающих демократов музыкантов. Фраза стала вирусной после интервью победителя гонки NASCAR Брэндона Брауна. Тогда журналистка заявила, что вместо «К черту Байдена!» фанаты скандировали «Let's Go Brandon!».
Обрушившийся на американский штат Кентукки в конце прошлой недели торнадо был признан самым разрушительным в истории страны. Жертвами природного катаклизма стали 74 человека, еще 100 считаются пропавшими.