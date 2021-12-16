«Let's Go Brandon!»: Байдена встретили оскорбительным мемом. Видео

Эвфемизм «Let's Go Brandon!» был придуман республиканцами и обрел популярность у членов Республиканской партии, избирателей и не поддерживающих демократов музыкантов. Фраза стала вирусной после интервью победителя гонки NASCAR Брэндона Брауна. Тогда журналистка заявила, что вместо «К черту Байдена!» фанаты скандировали «Let's Go Brandon!».