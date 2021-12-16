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40 минут назад

Тимошенко сыграла на барабанах после заседания Рады

Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» («Родина») Юлия Тимошенко после заседания Верховной рады сыграла на барабанах. Видео импровизированного выступления она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого!» - подписала политик публикацию.

На видео Тимошенко в том же наряде, в котором она была на заседании Рады в среду – в белой юбке длины миди и удлиненном пиджаке с золотыми заклепками.

В комментариях мнения пользователей разделились – одни похвалили Тимошенко, однако были и те, кто негативно оценил видео.

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Ранее «королевский» наряд Тимошенко раскритиковали на Украине. Политик выступила в Раде в костюме, инкрустированном камнями.

Появление бывшего премьера прокомментировала стилистка Елена Тихая, осудив за неуместные коннотации.

«Смысловая нагрузка декора на воротнике отсылает к эпохам, которые славились стремительным развитием сферы развлечений, "культа наслаждения", инфантильностью и фаворитизмом, когда в аристократических кругах царила чрезмерной роскошь, а народ погряз в средневековой тьме», — объяснила эксперт.

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