Тимошенко сыграла на барабанах после заседания Рады

Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» («Родина») Юлия Тимошенко после заседания Верховной рады сыграла на барабанах. Видео импровизированного выступления она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого!» - подписала политик публикацию.

На видео Тимошенко в том же наряде, в котором она была на заседании Рады в среду – в белой юбке длины миди и удлиненном пиджаке с золотыми заклепками.

В комментариях мнения пользователей разделились – одни похвалили Тимошенко, однако были и те, кто негативно оценил видео.

Ранее «королевский» наряд Тимошенко раскритиковали на Украине. Политик выступила в Раде в костюме, инкрустированном камнями.

Появление бывшего премьера прокомментировала стилистка Елена Тихая, осудив за неуместные коннотации.