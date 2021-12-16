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24 минуты назад

Тимошенко сыграла на барабанах

Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко после заседания Верховной рады показала, как играет на барабанах.

Тимошенко сыграла на барабанах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого!» – написала Тимошенко в Facebook.

Видео поразило подписчиков Тимошенко, которые в основном похвалили ее. На кадрах Тимошенко в том же наряде, что она была на заседании Рады в среду – в белом костюме из юбки длины миди и удлиненного пиджака с золотыми заклепками.

Ранее Тимошенко заявила, что власти Украины вынуждена сидеть на шпагате, чтобы пройти отопительный сезон.

В мире,Юлия Тимошенко,Верховная Рада,
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