Харьковский националист Александр Яромленко заявил, что Россия была для Украины «жирной коровой», благодаря которой она богатела. Как он пояснил La Repubblica, в 2014 году РФ «сошла с ума», когда «разрешила» провозгласить независимые Донецкую и Луганскую республики.

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«Россия для нас всегда была неким подобием жирной коровы, благодаря которой мы разбогатели», — заявил националист.

Напомним, что на фоне противостояния жителей Донбасса вооруженным силам Украины отношения Киева и Москвы ухудшились. Украинская сторона неоднократно обвиняла Россию во вмешательства во внутренние дела страны, однако российские политики отвергают подобные обвинения.