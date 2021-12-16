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14 минут назад

Россию назвали «жирной коровой» для Украины

Харьковский националист Александр Яромленко заявил, что Россия была для Украины «жирной коровой», благодаря которой она богатела. Как он пояснил La Repubblica, в 2014 году РФ «сошла с ума», когда «разрешила» провозгласить независимые Донецкую и Луганскую республики.

Россию назвали «жирной коровой» для Украины
Фото: ReutersReuters

«Россия для нас всегда была неким подобием жирной коровы, благодаря которой мы разбогатели», — заявил националист.

Напомним, что на фоне противостояния жителей Донбасса вооруженным силам Украины отношения Киева и Москвы ухудшились. Украинская сторона неоднократно обвиняла Россию во вмешательства во внутренние дела страны, однако российские политики отвергают подобные обвинения.

В среду, 15 декабря, украинские силовики выпустили по территории Донецкой народной республики четыре мины калибром 82 мм. Снаряды были выпущены в направлении Старомихайловки. О пострадавших и разрушениях от обстрела не сообщалось.

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