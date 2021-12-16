Глава МИД ФРГ заявила о нарушении россиянином суверенитета страны

Немецкий МИД выслал двух российских дипломатов после того, как суд в Берлине приговорил россиянина к пожизненному заключению за убийство бывшего террориста, члена одного из чеченских бандформирований. Его застрелили в Берлине в 2019 году. По версии обвинения, подозреваемый был связан с ФСБ и выполнял заказ российских властей. Москва считает обвинения абсурдными, а убитого – террористом и сепаратистом.

Фото: Reuters Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что убийство в Берлине нарушило не только законы Германии, но и суверенитет страны. Она предупредила, что это значительно осложнит российско-немецкие отношения.

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Бербок добавила, что МИД Германии на фоне происходящего «вызвал на разговор» главу российской дипмиссии в Германии Сергея Нечаева. Как отмечает ТАСС, такой подбор слов можно расценивать как ужесточение риторики в отношении России. При прежнем правительстве ФРГ в Берлине обычно избегали слова «вызывать» в отношении послов из таких стран, как Россия, США или Китай, но использовали более мягкое «приглашать на разговор».

Кроме того, Бербок объявила, что двое сотрудников российского посольства признаны сотрудниками нон гранта, что равносильно их высылке из страны.

Посольство России в Германии назвало подобные действия «немотивированными» и «недружественным шагом», который не останется без последствий. «Со своей стороны [мы] заявили решительный протест», — указало посольство.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отреагировала на высылку дипломатов. В ближайшее время российская сторона сделает заявление на этот счет.

«Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа», — отметила Захарова.

Посол России в Германии Нечаев предположил, что кому-то выгодно поссорить новое правительство Германии с Москвой. Он добавил, что в берлинском суде так и не предоставили доказательств, что к убийству в немецкой столице действительно причастна Москва.

«Кто-то заинтересован в том, чтобы изначально был омрачен диалог России с новым германским правительством», — резюмировал дипломат.

По его словам, тезис о причастности России к убийству является абсурдным и намеренно навязывался немецкому обществу, поскольку «вплетался в общий антироссийский фон».

«Действовал по государственному приказу»

Берлинский суд вынес приговор 56-летнему россиянину 15 декабря. Дело рассматривалось с 7 октября 2020 года в условиях повышенных мер безопасности.

Подсудимого признали виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Кроме того, гражданина России осудили за незаконное ношение оружия – среди личных вещей россиянина немецкие правоохранители нашли пистолет модели «Глок». Также они обнаружили у подсудимого паспорт РФ на имя Вадима Соколова.

Во время вынесения приговора судья указал на особую тяжесть содеянного. Вместе с тем суд признал, что «нет сомнения, что [убитый] Хангошвили нес ответственность за гибель людей», будучи членом одной из групп чеченских боевиков.

Берлинский суд согласился, что киллер действовал по «государственному приказу», то есть выполнил заказ российских властей. Суд также указал, что у россиянина были помощники, так как без них «такое невозможно было бы осуществить». В инстанции уверены, что преступление было тщательно спланировано.

Россиянина приговорили к пожизненному заключению. Поскольку суд счел его ответственность за убийство «особо серьезной», то он не будет иметь права на автоматическое условно-досрочное освобождение после 15 лет заключения.

Немецкое следствие поясняло, что дело об убийстве в Берлине имеет особое значение для ФРГ, поскольку этот инцидент может способствовать «распространению атмосферы страха и запугивания» среди тех, кто пытается найти у Германии защиту.

Два выстрела и один труп в парке

Хангошвили был убит в парке в Берлине 23 августа 2019 года. По версии следствия, россиянин подъехал к нему на велосипеде и дважды выстрелил в жертву, Хангошвили умер на месте. После этого киллер якобы переоделся и попытался избавиться от улик, выбросив их неподалеку (полиция нашла одежду, велосипед и пистолет убийцы в кустах у ближайшей реки). Далее подозреваемый отправился к станции городской электрички, но был задержан – об инциденте в полицию сообщили свидетели.

Прокуратура Германии заявила, что убить Хангошвили киллеру «в неизвестный момент» поручили «государственные органы центрального правительства РФ». По мнению обвинения, Кремль считал его врагом государства, потому что в Чечне Хангошвили воевал против России. После участия во второй чеченской компании Хангошвили пережил два покушения в Грузии и в конце 2016 года эмигрировал в Германию, где последние несколько лет своей жизни провел в ожидании получения статуса беженца. Он говорил, что продолжает получать угрозы в свой адрес.

Издание Spiegel в 2019 году утверждало, что убивший Хангошвили россиянин раньше служил в спецназе ФСБ и въехал в Германию по поддельному паспорту на имя Вадима Соколова, а его настоящее имя – Вадим Красиков. При этом Красиков еще в 2013 году был объявлен в России в розыск, поскольку проходил подозреваемым по делу о похожем убийстве. «Новая газета» утверждала, что в 2015 году розыск Красикова по неизвестным причинам был прекращен.

Сам осужденный называл себя Вадимом Соколовым и утверждал, что родился в Иркутске, живет в Брянске. По профессии – инженер. Свою вину он отрицал. По его словам, в день убийства он просто гулял по городу. На вопрос о том, как он оказался на месте задержания недалеко от убитого Красиков утверждал, что «зашел помочиться».

Защита Красикова утверждала, что все обвинение строится на «сомнительных доказательствах», а связь возможного убийцы с российскими спецслужбами не доказана. Адвокат Красикова Роберт Унгер заявил RT DE, что приговор «основан на уликах, а не на доказательствах».

«Прямого доказательства нет, что это был российский заказ. С нашей точки зрения, упомянутые в деле улики не являются убедительными, чтобы обосновать подобный приговор», — пояснил он.