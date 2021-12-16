Оценена возможность свержения Зеленского олигархами

Смена власти на Украине силовым путем возможна только при поддержке из вне, а заявления украинского руководства о возможном перевороте призваны отвлечь внимание от проблем в стране. Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал политтехнолог Марат Баширов.

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26 ноября во время пресс-марафона Зеленский заявил о подготовке госпереворота в стране к началу декабря. По словам главы государства, у него есть не только «агентурная информация», но и записи, на которых представители Украины обсуждают с представителями России участие бизнесмена Рината Ахметова в грядущей смене власти.

Однако госпереворота не произошло, и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил это «пристальным вниманием» общественности.

В свою очередь политтехнолог Марат Баширов назвал «глупостями» слухи о возможном свержении Владимира Зеленского весной.

«Никакого свержения Зеленского не будет. Никто из олигархов не может и не станет заниматься организацией подобного рода вещей. Это иногда делают внешние силы. Сказки про борьбу с олигархами — это просто способ отвлечь общество от более насущных проблем», - уверен он.