Оценена возможность свержения Зеленского олигархами

Смена власти на Украине силовым путем возможна только при поддержке из вне, а заявления украинского руководства о возможном перевороте призваны отвлечь внимание от проблем в стране. Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал политтехнолог Марат Баширов.
26 ноября во время пресс-марафона Зеленский заявил о подготовке госпереворота в стране к началу декабря. По словам главы государства, у него есть не только «агентурная информация», но и записи, на которых представители Украины обсуждают с представителями России участие бизнесмена Рината Ахметова в грядущей смене власти.
Однако госпереворота не произошло, и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил это «пристальным вниманием» общественности.
В свою очередь политтехнолог Марат Баширов назвал «глупостями» слухи о возможном свержении Владимира Зеленского весной.
«Никакого свержения Зеленского не будет. Никто из олигархов не может и не станет заниматься организацией подобного рода вещей. Это иногда делают внешние силы. Сказки про борьбу с олигархами — это просто способ отвлечь общество от более насущных проблем», - уверен он.
При этом, по словам эксперта, сейчас сложно прогнозировать, как изменятся настроения избирателей после этой зимы, так как на Украине уже наблюдается серьезный рост цен на услуги ЖКХ, обнищание и дефицит электроэнергии.