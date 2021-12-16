В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 73.85EUR 83.24
Войти в почту
33 минуты назад

Эксперт оценил возможность свержения Зеленского олигархами

Смена власти на Украине силовым путем возможна только при поддержке из вне, а заявления украинского руководства о возможном перевороте призваны отвлечь внимание от проблем в стране. Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал политтехнолог Марат Баширов.

Оценена возможность свержения Зеленского олигархами
Фото: ReutersReuters

26 ноября во время пресс-марафона Зеленский заявил о подготовке госпереворота в стране к началу декабря. По словам главы государства, у него есть не только «агентурная информация», но и записи, на которых представители Украины обсуждают с представителями России участие бизнесмена Рината Ахметова в грядущей смене власти.

Однако госпереворота не произошло, и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил это «пристальным вниманием» общественности.

Зеленский озвучил роль США в урегулировании конфликта в Донбассе

В свою очередь политтехнолог Марат Баширов назвал «глупостями» слухи о возможном свержении Владимира Зеленского весной.

«Никакого свержения Зеленского не будет. Никто из олигархов не может и не станет заниматься организацией подобного рода вещей. Это иногда делают внешние силы. Сказки про борьбу с олигархами — это просто способ отвлечь общество от более насущных проблем», - уверен он.

При этом, по словам эксперта, сейчас сложно прогнозировать, как изменятся настроения избирателей после этой зимы, так как на Украине уже наблюдается серьезный рост цен на услуги ЖКХ, обнищание и дефицит электроэнергии.

В мире,Михаил Подоляк,Марат Баширов,Владимир Зеленский,Ринат Ахметов,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители