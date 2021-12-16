ВОЗ сообщила о рекордной скорости заражения «омикроном»

Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность скоростью распространения новой разновидности COVID-19 «омикрон», сообщают «Известия» со ссылкой на представителя организации Дэвида Набарро.

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По его словам, число новых случаев заражения коронавирусом увеличивается каждые два-три дня.

«Это значит, что ситуация будет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две недели», — сказал он.

Как считает эксперт, даже если даже новый штамм окажется менее летальным, он всё равно «потрясет» систему здравоохранения Великобритании. По прогнозу Набарро, ситуация может усугубиться за две недели или раньше.

Как заявила исполнительный директор Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства Дженни Харрис, новый вид коронавируса является наиболее опасным для системы здравоохранения страны за всё время эпидемии. Она не исключила, что распространение «омикрона» обернется не только увеличением случаев заболевания, но и ростом показателей госпитализации и летальных исходов.