Образ участницы от Японии на «Мисс Вселенная» вызвал скандал

Пользователи соцсетей по всему миру активно обсуждают появление представительницы Японии Юри Ватанабэ на одном из дефиле конкурса «Мисс Вселенная», сообщает РИА Новости.
Девушка была замечена в «кимоно усопших», перехваченном поясом с изображением хризантемы, символа императорской семьи. Некоторые посчитали ее образ «оскорблением Японии». Разработка дизайна платья для дефиле для Ватанабэ была поручена израильскому дизайнеру Авиаду Арику Херману.
«Этот костюм призван чествовать невероятную фэшн-культуру японского района Харадзюку, а также отдать дань победительнице конкурса "Евровидение" Netta, которая почитала японскую культуру, выходя в кимоно на мировые сцены», — прокомментировал свой дизайн Херман.
«Человек, разработавший дизайн платья, по-моему, не знаком с Японией. Знание культуры другой страны и уважение к другим людям является основой для всего», — сообщил один и пользователей интернета. «Кимоно надето на сторону, которая используется для облачения усопших. Символ хризантемы является символом императорской семьи и не используется просто так», — добавил другой.
Конкурс «Мисс Вселенная» проводится около 70 лет. В 2021 году состязание впервые прошло в Израиле. Россию представляла «Вице-мисс Россия 2019» Ралина Арабова. Победительницей стала представительница Индии Харнааз Сандху.