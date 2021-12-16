Образ участницы от Японии на «Мисс Вселенная» вызвал скандал

«Человек, разработавший дизайн платья, по-моему, не знаком с Японией. Знание культуры другой страны и уважение к другим людям является основой для всего», — сообщил один и пользователей интернета. «Кимоно надето на сторону, которая используется для облачения усопших. Символ хризантемы является символом императорской семьи и не используется просто так», — добавил другой.