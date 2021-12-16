В США могут запретить вакцину Johnson & Johnson

Эксперты американских Центров по контролю и профилактике заболеваний оценят возможность введения ограничений на использование вакцины компании Johnson & Johnson от COVID из-за риска образования тромбов. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

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В апреле использование вакцины уже ограничивали, когда появились единичные случаи образования тромбов у вакцинированных. Консультативному комитету по практике иммунизации будут представлены новые данные, которые, похоже, показывают, что частота образования тромбов у людей, получивших прививку Johnson & Johnson, увеличилась с апреля, хотя проблема по-прежнему встречается редко.