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25 минут назад

В США могут запретить вакцину Johnson & Johnson из-за образования тромбов

Эксперты американских Центров по контролю и профилактике заболеваний оценят возможность введения ограничений на использование вакцины компании Johnson & Johnson от COVID из-за риска образования тромбов. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

В США могут запретить вакцину Johnson & Johnson
Фото: ReutersReuters

В апреле использование вакцины уже ограничивали, когда появились единичные случаи образования тромбов у вакцинированных. Консультативному комитету по практике иммунизации будут представлены новые данные, которые, похоже, показывают, что частота образования тромбов у людей, получивших прививку Johnson & Johnson, увеличилась с апреля, хотя проблема по-прежнему встречается редко.

Издание сообщает, что за период с декабря 2020 по 31 августа 2021 года было выявлено шесть смертей среди привившихся вакциной J&J людей. Отмечается, что за этот период компания предоставила 14 миллионов доз вакцины. Ранее сообщалось, что однокомпонентная вакцина против COVID-19 компании Johnson & Johnson может вызывать опасное состояние, связанное со свертыванием крови.

В мире,Johnson & Johnson,
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