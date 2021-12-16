В США поддержали вхождение части Украины в состав России

Американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц сообщил, что не возражает против вхождения русскоязычной части Украины в состав России, пишут «Известия» со ссылкой на Real America’s Voice.

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«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного», — сказал парламентарий.

При этом запись эфира была опубликована на странице политика в YouTube, однако затем удалена.

Гетц считает, что в случае такого сценария американские санкции будут выглядеть абсолютно смехотворно из-за экономической независимости России. Как отметил конгрессмен, ограничительные меры не возымеют должного эффекта, поскольку Москва свои активы в долларах значительно сократила.

Тем временем, по данным источника газеты, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и замруководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак договорились продолжить взаимодействие по имплементации Минских соглашений. Как отметила Донфрид, ее встречи в Москве проходили в русле налаживания предсказуемых и стабильных отношений между двумя странами.