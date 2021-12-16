В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 73.85EUR 83.24
Войти в почту
25 минут назад

В США поддержали вхождение части Украины в состав России

Американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц сообщил, что не возражает против вхождения русскоязычной части Украины в состав России, пишут «Известия» со ссылкой на Real America’s Voice.

В США поддержали вхождение части Украины в состав России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного», — сказал парламентарий.

При этом запись эфира была опубликована на странице политика в YouTube, однако затем удалена.

Гетц считает, что в случае такого сценария американские санкции будут выглядеть абсолютно смехотворно из-за экономической независимости России. Как отметил конгрессмен, ограничительные меры не возымеют должного эффекта, поскольку Москва свои активы в долларах значительно сократила.

Тем временем, по данным источника газеты, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и замруководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак договорились продолжить взаимодействие по имплементации Минских соглашений. Как отметила Донфрид, ее встречи в Москве проходили в русле налаживания предсказуемых и стабильных отношений между двумя странами.

Напомним, ряд крупных стран Евросоюза выступают против планирования новых ограничений в отношении России в случае ее «вторжения» на Украину. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на европейских дипломатов и официальных лиц.

В мире,Карен Донфрид,Дмитрий Козак,Администрация Президента РФ,ЕС,газета "Известия",
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители