Число заражений омикроном удваивается каждые пару дней

Штамм коронавируса "Омикрон" удваивает случаи инфицирования каждые два-три дня. Об этом заявил спецпосланник по борьбе с COVID-19 Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Наборро, сообщает сайт "Комсомольской правды".

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По словам Наборро, эта тенденция приведет к тому, что уже через неделю ситуация с коронавирусной инфекцией в мире будет в восемь раз хуже, а через две неделе – в сорок раз.

Представитель ВОЗ также подчеркнул, что такие темпы распространения патогена повысят число госпитализаций и, соответственно, нагрузку на медучреждения: это в перспективе может привести к росту смертности.