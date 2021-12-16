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27 минут назад

Россию предупредили о «масштабных последствиях» войны с Украиной

Участники саммита ЕС - «Восточное партнерство» призвали Москву к деэскалации на российско-украинской границе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Россию предупредили о «масштабных последствиях» войны с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Евросоюз подготовил твердую и единую позицию по отношению к России в случае агрессии против Киева, которую обсудят 16 декабря на саммите. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Дипломатический источник в ЕС сообщил, что участники саммита «Восточного партнерства» предупредили РФ о «масштабных последствиях и высокой цене» любых военных действий против Украины. По его словам, лидеры выразили солидарность с Украиной. При этом главы государств ЕС отметили, что российская военная активность подрывает территориальную целостность Украины.

В конце октября The Washington Post со ссылкой на источники сообщил, что официальные лица США и государств Европы якобы отмечают «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей». Власти США не исключают вариант усиления войск НАТО на востоке в случае «вторжения РФ» на Украину, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Экс-директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявили, что российские войска выйдут к Днепру в течение трех-четырех суток в случае войны с Украиной.

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