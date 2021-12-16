Россию предупредили о «масштабных последствиях» войны с Украиной

Участники саммита «Восточного партнерства» предупредили Россию о «масштабных последствиях и высокой цене» любых военных действий против Киева. Об этом заявил дипломатический источник в Европейском союзе (ЕС), передает ТАСС.

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По словам источника агентства, лидеры выразили полную солидарность с Украиной, и главы стран ЕС отметили, что военная активность РФ, якобы «подрывающая территориальную целостность Украины», будет иметь «масштабные последствия и высокую цену» для Москвы.

Ранее главы внешнеполитических ведомств стран-участниц Группы семи (G7) заявили об «абсолютном единстве» в своей обеспокоенности якобы наращиванием Россией вооруженных сил на украинской границе и в отношении последствий для Москвы в случае якобы возможного вторжения на Украину.