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9 минут назад

Россию предупредили о «масштабных последствиях» при войне с Украиной

Участники саммита «Восточного партнерства» предупредили Россию о «масштабных последствиях и высокой цене» любых военных действий против Киева. Об этом заявил дипломатический источник в Европейском союзе (ЕС), передает ТАСС.

Россию предупредили о «масштабных последствиях» войны с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника агентства, лидеры выразили полную солидарность с Украиной, и главы стран ЕС отметили, что военная активность РФ, якобы «подрывающая территориальную целостность Украины», будет иметь «масштабные последствия и высокую цену» для Москвы.

Ранее главы внешнеполитических ведомств стран-участниц Группы семи (G7) заявили об «абсолютном единстве» в своей обеспокоенности якобы наращиванием Россией вооруженных сил на украинской границе и в отношении последствий для Москвы в случае якобы возможного вторжения на Украину.

При этом Россия неоднократно отмечала, что не заинтересована в войне с Украиной и не намеревается совершать каких-либо военных действий в отношении Киева. Так, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявлял, что никто не заинтересован в вооруженном конфликте. В случае если он возникнет, столкновение может закончиться проблемами прежде всего для Украины.
В мире,Сергей Цеков,Совет Федерации,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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