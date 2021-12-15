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16 минут назад

Против Белоруссии могут ввести новые болезненные санкции

Польша обсуждает с партнерами в Евросоюзе новые пакеты санкций против Минска на случай эскалации на границе, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет ТАСС.

Против Белоруссии могут ввести новые болезненные санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обсуждаются санкции, которые будут болезненными» , - сказал Моравецкий на брифинге по итогам саммита "Восточного партнерства" с участием лидеров Евросоюза и Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Молдавии.

По его словам, Польша обсуждает санкции на случай эскалации агрессия и отсутствия деэскалации на восточном фланге НАТО и ЕС.

Кризис на границах Белоруссии с стран ЕС обострился 8 ноября, когда там скопились тысячи мигрантов. Некоторые из них попытались незаконно попасть в Польшу, но были оттеснены силовиками с польской стороны. В последние недели мигранты несколько раз в сутки пытаются перейти границу небольшими группами.

В ЕС считают, что Белоруссия намеренно свозит мигрантов к границе и помогает им форсировать ее. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, заявляет, что в кризисе виноваты страны Запада.

В мире,Александр Лукашенко,НАТО,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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