Против Белоруссии могут ввести новые болезненные санкции

Польша обсуждает с партнерами в Евросоюзе новые пакеты санкций против Минска на случай эскалации на границе, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет ТАСС.

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«Обсуждаются санкции, которые будут болезненными» , - сказал Моравецкий на брифинге по итогам саммита "Восточного партнерства" с участием лидеров Евросоюза и Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Молдавии.

По его словам, Польша обсуждает санкции на случай эскалации агрессия и отсутствия деэскалации на восточном фланге НАТО и ЕС.

Кризис на границах Белоруссии с стран ЕС обострился 8 ноября, когда там скопились тысячи мигрантов. Некоторые из них попытались незаконно попасть в Польшу, но были оттеснены силовиками с польской стороны. В последние недели мигранты несколько раз в сутки пытаются перейти границу небольшими группами.