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31 минуту назад

В Германии посчитали российский Крым выгодным для страны

Член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт заявил, что признание Крыма российским отвечает интересам Германии. Его слова приводит РИА Новости.

Немецкий политик обвинил Запад в двойных стандартах из-за российского Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению немецкого политика, выстраивание добрососедских отношений без идеологической подоплеки выгодно обеим странам, и добавил, что нормализация отношений между Россией и Германией не отвечает интересам США и НАТО, которыми «нагнетается атмосфера». При этом полуостров стал формальным поводом для оказания давления и введения санкций, считает Шмидт.

В ООН приняли антироссийскую резолюцию по Крыму

Депутат бундестага также отметил, что страны Запада придерживаются двойной морали, признавая отделение Косово от Сербии и отрицая законность крымского референдума. «Запад, который декларирует себя как оплот демократии, должен признать это демократическое волеизъявление и легитимность данного шага», — заключил Шмидт.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что де-факто и де-юре Крым принадлежит России. Он изъявил желание посетить полуостров. «Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым. У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем», — сказал белорусский лидер.
В мире,Александр Лукашенко,НАТО,ООН,Бундестаг,РИА Новости,
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