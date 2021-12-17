Немецкий политик обвинил Запад в двойных стандартах из-за российского Крыма

Член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт заявил, что признание Крыма российским отвечает интересам Германии. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По мнению немецкого политика, выстраивание добрососедских отношений без идеологической подоплеки выгодно обеим странам, и добавил, что нормализация отношений между Россией и Германией не отвечает интересам США и НАТО, которыми «нагнетается атмосфера». При этом полуостров стал формальным поводом для оказания давления и введения санкций, считает Шмидт.

Депутат бундестага также отметил, что страны Запада придерживаются двойной морали, признавая отделение Косово от Сербии и отрицая законность крымского референдума. «Запад, который декларирует себя как оплот демократии, должен признать это демократическое волеизъявление и легитимность данного шага», — заключил Шмидт.