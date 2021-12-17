Немецкий политик обвинил Запад в двойных стандартах из-за российского Крыма

Член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт заявил, что признание Крыма российским отвечает интересам Германии. Его слова приводит РИА Новости.
По мнению немецкого политика, выстраивание добрососедских отношений без идеологической подоплеки выгодно обеим странам, и добавил, что нормализация отношений между Россией и Германией не отвечает интересам США и НАТО, которыми «нагнетается атмосфера». При этом полуостров стал формальным поводом для оказания давления и введения санкций, считает Шмидт.
Депутат бундестага также отметил, что страны Запада придерживаются двойной морали, признавая отделение Косово от Сербии и отрицая законность крымского референдума. «Запад, который декларирует себя как оплот демократии, должен признать это демократическое волеизъявление и легитимность данного шага», — заключил Шмидт.