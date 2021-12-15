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17 минут назад

Зеленский озвучил роль США в урегулировании конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «Рада» заявил, что хотел бы, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в урегулировании конфликта в Донбассе. Его слова приводит «РИА Новости».

Зеленский определился с ролью США в урегулировании конфликта в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Работает "нормандский формат" или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надежнее и эффективнее. Мы работаем над параллельными шагами. Рад, что США хотят играть в этом ту или иную роль. Я хотел бы, чтобы они играли главную, а не эпизодическую роль в мирном урегулировании в Донбассе», — сказал во время общения со СМИ в Брюсселе Зеленский.

Напомним, что власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в 2014 году. До сих пор конфликты на границах ДНР и ЛНР не утихают. По последним данным ООН, их жертвами стали около 13 тысяч человек.

Зеленский назвал причины продолжения войны в Донбассе

В последнее время конфликт в Донбассе обострился еще сильнее. Россия и Украина взаимно обвиняют друг друга в переброске войск к границам ДНР с целью вторжения.

В мире,Владимир Зеленский,РИА Новости,
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