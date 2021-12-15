Зеленский определился с ролью США в урегулировании конфликта в Донбассе

«Работает "нормандский формат" или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надежнее и эффективнее. Мы работаем над параллельными шагами. Рад, что США хотят играть в этом ту или иную роль. Я хотел бы, чтобы они играли главную, а не эпизодическую роль в мирном урегулировании в Донбассе», — сказал во время общения со СМИ в Брюсселе Зеленский.